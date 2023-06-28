المغرب.. وفاة الوزيرة السابقة سمية بنخلدون





أفادت صحيفة هسبريس المغربية بوفاة سمية بنخلدون، الوزيرة السابقة والقيادية البارزة في صفوف حزب العدالة والتنمية بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى كثير من أعضاء وقيادات الحزب وفاة بنخلدون في تدوينات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معبرين عن حزنهم على وفاة إحدى الوجوه النسائية الشهيرة في الحزب.

وولدت بنخلدون، في مدينة مراكش قبل ستين سنة، حيث منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في حكومة عبد الإله بنكيران.

وبصمت القيادية الراحلة في حزب الإسلاميين على مسار نضالي حافل، تولت فيه مناصب قيادية في المنظمات النسائية للإسلاميين.

وأثار بنخلدون ضجة واسعة بعدما قررت الارتباط بزميلها في الحزب الوزير في حكومة بنكيران، الحبيب الشوباني، قبل أن يغادرا الحكومة معا في تعديل حكومي.

وكانت الحالة الصحية لبنخلدون قد ساءت في الأيام الأخيرة، وأطلق نشطاء حزب العدالة والتنمية ومعارفها حملة تضامن معها، سائلين الله لها الشفاء، قبل أن تفيض روحها إلى السماء