المغرب يكتسح غانا بخماسية ويبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

اكتسح منتخب المغرب نظيره غانا، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وجاءت خماسية منتخب المغرب عن طريق كل من أمير ريتشاردسون في الدقيقة السابعة، وإسماعيل صيباري في الدقيقة 13، ويانيس بقراوي في الدقيقة 30، وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 48، وأخيرا يانيس بقراوي في الدقيقة 53، بينما جاء هدف منتخب غانا الوحيد عن طريق سليم أدامس في الدقيقة 43.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.