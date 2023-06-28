المغرب.. مدينة فاس تشهد موجة حر شديدة

شهدت عدة مدن مغربية على غرار مدينة فاس موجة حرّ شديدة إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وكثيرا ما تشهد فاس ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الصيف، وهو ما يّشجع السكان على الذهاب إلى الحدائق، وخاصة حديقة جنان السبيل، التي تشتهر بالنوافير والنباتات الخضراء.



وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد توقعت مؤخرا تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة ابتداء من يوم الأحد حتى نهاية الإسبوع.

مراكش

كما رفعت مديرية الأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى "البرتقالي" بمناطق تاونات، وزان، سيدي سليمان، سيدي قاسم، العرائش،القنيطرة، الخميسات،الفقيه بنصالح، سطات، اليوسفية، شيشاوة، مراكش، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، صفرو، الحاجب، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، الصويرة، الرشيدية.