أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يلتقون رئيس الدولة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بحسب “الإمارات اليوم”؛ فقد استقبل أيضا، بقصر المشرف في أبوظبي، كلاً من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل؛ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بجانب عدد من الشيوخ وكبار المسئولين في مختلف إمارات الدولة.

وتبادلوا التهانئ والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعم الأمان والاستقرار والرخاء، ويوفق قائد مسيرتها المباركة رئيس الدولة، لكل ما فيه خير الوطن ورفعته وعزته.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من الوزراء وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين في الدولة، والضيوف وجموع المهنئين.