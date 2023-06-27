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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس دولة الإمارات يتبادل التهاني مع السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات في بيان لها، أن التهاني جاءت خلال اتصالات هاتفية  مع كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب الجميع بهذه المناسبة عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والسعادة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار .

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