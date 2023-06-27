رئيس دولة الإمارات يتبادل التهاني مع السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات في بيان لها، أن التهاني جاءت خلال اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب الجميع بهذه المناسبة عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والسعادة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار .