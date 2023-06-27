مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: الممارسات غير القانونية في القدس مصدر توتر

قالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، إن التحريض على العنف يهدد بتقويض ما تبقي من مكاسب تحققت في الماضي بشق الأنفس بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت: لا تزال الممارسات غير القانونية في القدس الشريف مصدر توتر على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي وقت سابق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعمال التخريب من قبل المستوطنين، ووصفها بأنها “أعمال إرهابية”.

وقال في بيان صدر رسمي، إن من ضمن الأعمال الإرهابية: “أعمال تخريبية وإحراق للأراضي والممتلكات والمدارس من قبل مستوطنين إسرائيليين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأعرب جوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها الأحداث التي وقعت في جنين في 19 يونيو عندما أسفرت عملية لقوات الاحتلال الإسرائيلية عن استشهاد 7 فلسطينيين، من بينهم طفلان.