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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال كثيف من المواطنين على حديقه الحيوان في أول أيام عيد الأضحى.. صور وفيديو

حديقه الحيوان
حديقه الحيوان

شهدت حديقة الحيوان اليوم إقبالاً كثيفًا من الزوار، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وحرصت الأسر على التوافد إلى الحديقة مع أبنائهم، للاستمتاع بتلك المناسبة السعيدة.

 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صوراً من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، ونقل الأجواء الترفيهية الفريدة، ولحظات استمتاع الكبار والصغار.

 

وظهر الأطفال أثناء الرسم علي وجوههم بالألوان وشراء البلالين الملونة، والتفاعل مع الحيوانات بالتقاط الصور المختلفة معهم وإطعامهم رفقة الحراس.

 

https://fb.watch/lrGWUSzTIF/?mibextid=Nif5oz

يعتبر سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023، من الأمور التي تشغل بال المصريين خاصة أن أسعارها في متناول أغلب المواطنين.

وأتمت حديقة الحيوان استعداداتها لـ استقبال الزائرين خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً.

جدير بالذكر أن سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023 مثل الأيام العادية حديقة الحيوانات بـ 5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 20 جنيهًا، إضافة إلى تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، ومن المتوقع أن تستقبل الحديقة من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد.

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حديقة الحيوان

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