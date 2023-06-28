بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحج

أكدت رئاسة أمن الدولة السعودي، أن أمن الحج خط أحمر، لن ننتظر الوصول إليه، مشددة على أنها تستقبل البلاغات من داخل وخارج السعودية.

وفي بيان لها؛ كشفت رئاسة أمن الدولة أن مركز العمليات الميدانية (990) برئاسة أمن الدولة يستقبل البلاغات عن ما يمس ويهدد الأمن وما يثير الريبة والاشتباه، عبر قنوات الاتصال التالية: الهاتف الموحد (990)، البريد الإلكتروني ([email protected])، فاكس البلاغات (0114869645)، هاتف البلاغات الدولي (00966114752500)، داعية للجميع بأن يتقبل الله منهم طاعاتهم.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها رئاسة أمن الدولة اليوم (الأربعاء) أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع موسم حج هذا العام