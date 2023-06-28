عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحج

السعودية علم
السعودية علم

 أكدت رئاسة أمن الدولة السعودي، أن أمن الحج خط أحمر، لن ننتظر الوصول إليه، مشددة على أنها تستقبل البلاغات من داخل وخارج السعودية.

وفي بيان لها؛ كشفت رئاسة أمن الدولة أن مركز العمليات الميدانية (990) برئاسة أمن الدولة يستقبل البلاغات عن ما يمس ويهدد الأمن وما يثير الريبة والاشتباه، عبر قنوات الاتصال التالية: الهاتف الموحد (990)، البريد الإلكتروني ([email protected])، فاكس البلاغات (0114869645)، هاتف البلاغات الدولي (00966114752500)، داعية للجميع بأن يتقبل الله منهم طاعاتهم.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها رئاسة أمن الدولة اليوم (الأربعاء) أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع موسم حج هذا العام 

الصحة السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل

سحب رعدية ممطرة.. طقس السعودية اليوم بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

السعودية الاضحى المبارك أول أيام عيد الأضحى أمن الحج رئاسة أمن الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

موضوعات متعلقة

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن سندات الهدي والأضاحي

السعودية تكشف عن نجاح جديد في خطبة عرفة..تعرف عليه

ترشيحاتنا

الظهور بملابس نسائية.. ويجز مطرب الراب المثير للجدل وقصة خلافه مع الموسيقيين

3 أسباب للإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحج

الكرملين: روسيا ليست لها علاقة بأنشطة شركة فاجنر العسكرية في إفريقيا

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

حكم ترك خطبة العيد والانصراف بعد أداء الركعتين مع الإمام.. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ