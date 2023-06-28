نشرة المرأة والصحة | احمي نفسِك من آلام القولون فى عيد الأضحى بطرق طبيعية .. وفوائد غير متوقعة لتناول الممبار

نشر موقع صدى البلد الإخبارى مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مجالى الصحة والمرأة نستعرض لكم أبرزها فى السطور التالية:



نصائح لحفظ لحوم العيد ومنع فسادها داخل الثلاجة



وعرضت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للاطباء البيطريين عدة نصائح للمواطنين عن طريقة تخزين اللحوم حتى لا تفسد كما نشرت عبر صفحتها علي فيسبوك خطوات كيف نحفظ لحوم الأضحية بشكل سليم ؟ وكيف نمنع فسادها واخضرارها ؟



فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها



الممبار أكلة مصرية مشهورة جدًا ، ومن الاكلات المفضلة للجميع كبار وصغار ، فلا تخلو مائدة من وجود الممبار في عيد الاضحي، وللمبار فوائد كثيرة وغير متوقعة نرصد بعضها في هذا التقرير

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج



يعد تنظيف الكرشة أمر مرهق لكل ربة منزل، ولكن إستخدام ملح الليمون يسهل المهمة ويخلص من رائحة الزفارة والأوساخ الموجودة بداخلها ورخيصة

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون



يعد القولون من أشهر المشكلات الشائعة خلال الاحتفال بعيد الأضحى بسبب تناول اللحوم والأكلات الدسمة لذا نقدم أهم الطرق الطبيعية لعلاج القولون والوقاية منه وذلك وفقا لما جاء فى موقع “medicalnewstoday”