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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

القولون
القولون

يعد القولون من أشهر المشكلات الشائعة خلال الاحتفال بعيد الأضحى بسبب تناول اللحوم والأكلات الدسمة مما يعوق الاستمتاع بالعيد بالشكل الأمثل 

نعرض لكم أهم الطرق طبيعية لعلاج القولون وذلك وفقا لما جاء فى موقع  “medicalnewstoday” 

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مشروبات للقولون
قد تساعد بعض أنواع الأعشاب على تحسين الهضم وتقليل آلام الغازات بسرعة، وهى: اليانسون
والبابونج والزنجبيل والنعناع
 

بذور الشمر
 مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر يخلصك من الام القولون ويطرد السموم من الجسم ويحسن رائحة الجسم ، ولكم يجب على أي امرأة حامل أو مرضعة تجنبه فلم تحسم خطورته عليهم فى الأبحاث العلمية لذا فالتجنب أكثر أمانا  

الشمر
الشمر

زيت القرنفل
يساعد زيت القرنفل فعال فى علاج الانتفاخ والغازات وعسر الهضم والقولون ولكن احترس زيت القرنفل بعد الوجبات لزيادة إنزيمات الجهاز الهضمي .

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