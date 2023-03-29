أقوى من الأدوية.. وصفة لعلاج التهاب القولون والانتفاخ بعد الإفطار

يعاني الكثير في رمضان من التهاب القولون والانتفاخ والذي يتسبب في مشاكل سوء الهضم.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية والمشروبات المهمة ، حيث إن الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل القولون وانتفاخ البطن والغازات ما يسبب آلاما في البطن وضغطا على الصدر الأمر الذي يسبب نوعا من الخنقة وألما في الأكتاف وعدة مناطق أخرى من الجسم. ولكن يتبع الهنود وصفة طبيعية من الاعشاب بدلا من الأدوية.. وإليكم الوصفة وفقا لـ india.com.

المكونات:

كمون

نعناع جاف

بذرة الكتان

الشمر

إكليل الجبل

يانسون

بابونج

طريقة لتحضير :

نغلي كأس ماء ونضع القليل من كل عشبة، تأخذ بعد الاكل مع عسل وتطحن المكونات ونخلطها بالعسل. مدة العلاج بالأعشاب تكون بانتظام بتناول المشروب يوميا .