ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

تنظيف الكرشة أمر مرهق لكل ربة منزل، ولكن يمكن لإستخدام ملح الليمون أن تسهل المهمة وتخلصهم من رائحة الزفارة والأوساخ الموجودة بداخلها، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون



وتعد طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون من الطرق مضمونة، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة، ، وفقا لما نشر في موقع cookpad، وإليكم طريقة تحضيرها :





_ نقوم بشطف الكرشة تحت ماء شديدة الضغط حتى تقوم بتنظيف ما بداخل الكرشه، وأثناء شطف الكرشه يوضع اناء على نار مرتفعة بها الكثير من الماء حتى تغلي.

_ عند غليان الماء نقوم بإسقاط الكرشة بداخله ونتركها فتره طويله، وبعد غليان الكرشة في الماء نضع ملح الليمون، ونتركهم لمدة ساعتين ليقوم ملح الليمون بتفتيت الطبقة الخشنة في الكرشه.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

_ بعد ذلك نقوم بتكحيتها بالسكين او بأي فرشاة خشنة، وبعد مرور ساعتين نقوم بتصفية الكرشة ووضعها بداخل إناء آخر به ماء وخل وحمض الليمون حتي تزول الروائح السيئة منها لمده نصف ساعه.

_ بعد زوال الروائح الكريهة نقوم بشطف الكرشة للمرة الاخيرة حتى تصبح جاهزة للطهي بالطريقة المفضلة لكم.