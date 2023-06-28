أسطول المحيط الهادئ الروسي ينفذ تدريبات عسكرية في بحر اليابان

قالت وزارة الدفاع الروسية إن المنطقة التي أجريت فيها المناورات أغلقت أمام السفن المدنية، وإن 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة تابعة لأسطول المحيط الهادئ شاركت في تأمينها.

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الأربعاء، مقاطع فيديو لتدريبات عسكرية بحرية أجرتها في "بحر اليابان"، وذلك بعدما أعلنت تايوان رصدها سفينتين حربيتين روسيتين في مياهها الإقليمية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء مقاطع فيديو لتدريبات عسكرية بحرية أجرتها في "بحر اليابان"، وذلك بعدما أعلنت تايوان رصدها سفينتين حربيتين روسيتين في مياهها الإقليمية.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع مع الفيديوهات، نجح طراد ستوريغتشي ريزكي بإسقاط صواريخ مجنحة من طراز بي-270 موسكيت باستخدام الدفاعات الجوية.