بالاشتراك مع نيوزيلندا.. أستراليا تفكر في طلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

يرى جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن توسيع كأس العالم للأندية سيحقق نجاحا كبيرا موضحا أنه يفكر في تقديم عرض مشترك مع نيوزيلندا لاستضافة النسخة الثانية عام 2029.

وستشترك أستراليا ونيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات في يوليو وأغسطس من هذا العام، وقال جونسون بالفعل إن ذلك قد يكون نقطة انطلاق لعرض مشترك لنسخة الرجال ربما عام 2034.



وستقام النسخة الأولى من كأس العالم الموسعة للأندية والمكونة من 32 فريقا التي تقام تحت رعاية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) في الولايات المتحدة عام 2025.

وأضاف جونسون، الذي عمل تحت قيادة إنفانتينو في الفيفا حتى 2018، لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "سوف تنمو على مر السنين.

وأكمل: "لقد طور جياني حقا دوري أبطال أوروبا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فهو يعرف ما يلزم لفعل ذلك، حتى يأتي يوم يكون لدينا أفضل الأندية القادمة إلى شواطئنا سيكون ذلك جيدا لكرة القدم الأسترالية.

واختتم: "هذا شيء يمكن أن نتطلع إليه، بالإضافة إلى كأس العالم للرجال لكن هذا بعد استضافة أفضل كأس عالم للسيدات على الإطلاق".

ومن المقرر أن تستضيف السعودية النسخة الأخيرة من كأس العالم التي تضم سبعة أندية في وقت لاحق من هذا العام، وستقام النسخة الموسعة كل أربع سنوات.