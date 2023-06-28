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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل خسيس | تركيا تدين حرق المصحف في السويد أول أيام عيد الأضحى

تركيا ترد علي حرق
تركيا ترد علي حرق القرآن في السويد أول أيام عيد الأضحى

أدان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، حرق المصحف في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

وكتب فيدان، في تغريدة على "تويتر"، "أدين هذا العمل الخسيس الذي ارتكب في السويد ضد القرآن الكريم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف هجلمار كريستنسون، إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم، “غير مناسب”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كريستينسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: ”هذا قانوني ولكنه غير مناسب..  لن أتحدث عن تأثير الإجراء على عملية انضمام السويد إلى الناتو”، مضيفا أن “الإذن بحرق القرآن هو من اختصاص الشرطة”.

وأوضح رئيس الوزراء السويدي: “أعتقد أننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى التزام الهدوء والتفكير فيما هو الأفضل لمصالح السويد على المدى الطويل".

تحرك رسمي من روسيا بعد ترخيص السويد إحراق القرآن

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن وكالات إنفاذ القانون المحلية، أن الشرطة السويدية سمحت بعمل احتجاج وحرق القرآن أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.

وزير الخارجية التركي عيد الأضحى السويد القرآن

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