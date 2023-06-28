إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف هجلمار كريستنسون، اليوم الأربعاء، إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم، “غير مناسب”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كريستينسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: ”هذا قانوني ولكنه غير مناسب.. لن أتحدث عن تأثير الإجراء على عملية انضمام السويد إلى الناتو”، مضيفا أن “الإذن بحرق القرآن هو من اختصاص الشرطة”.

التزام الهدوء

وأوضح رئيس الوزراء السويدي: “أعتقد أننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى التزام الهدوء والتفكير فيما هو الأفضل لمصالح السويد على المدى الطويل".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن وكالات إنفاذ القانون المحلية، أن الشرطة السويدية سمحت بعمل احتجاج وحرق القرآن أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.