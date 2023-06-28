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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

صدى البلد

أعلنت الشرطة في السويد اليوم، الأربعاء، موافقتها على إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم خلال ساعات من اليوم الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسب ما نقلت وسائل إعلامية محلية وأوروبية.

واستدعت الشرطة تعزيزات من جميع أنحاء البلاد للتعامل مع أي أعمال عنف على واقع هذا الإعلان. 

جاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين من رفض محكمة الاستئناف في السويد حظر الشرطة على احتجاجات حرق القرآن، في أعقاب إحراق المصحف خارج السفارة التركية في يناير، ما أدى إلى أسابيع من الاحتجاجات، ودعوات لمقاطعة البضائع السويدية، ومزيد من التعثر في محاولة السويد للحصول على عضوية الناتو.

السويد حرق المصحف القرآن ستوكهولم الناتو

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