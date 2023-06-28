عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة “صدى البلد” مريم كمال  تغطية خاصة عن حرق المصحف في السويد، ومحاولة استفزاز مشاعر المسلمين في العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

شاهد الفيديو 

وأعلنت الشرطة في السويد اليوم، الأربعاء، موافقتها على إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم خلال ساعات من اليوم الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسب ما نقلت وسائل إعلامية محلية وأوروبية.

واستدعت الشرطة تعزيزات من جميع أنحاء البلاد للتعامل مع أي أعمال عنف على واقع هذا الإعلان. 

جاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين من رفض محكمة الاستئناف في السويد حظر الشرطة على احتجاجات حرق القرآن، في أعقاب إحراق المصحف خارج السفارة التركية في يناير، ما أدى إلى أسابيع من الاحتجاجات، ودعوات لمقاطعة البضائع السويدية، ومزيد من التعثر في محاولة السويد للحصول على عضوية الناتو.

 

حرق المصحف المصحف السويد المسلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

ترشيحاتنا

الأهلي السعودي يرسل عرضًا رسميًا إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط بعد العيد

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

التعجل في الحج.. معناه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط جنرال روسي كبير في تمرد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ