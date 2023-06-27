السويد: استوفينا جميع متطلبات تركيا من أجل الانضمام لـ الناتو

قال وزير خارجية السويد، توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، إن ستوكهولم استوفت جميع المتطلبات التي حددتها تركيا من أجل انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بيلستروم، إنه بدخول قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ تكون بلاده قد استوفت المتطلبات النهائية للانضمام إلى الناتو، وهي المتطلبات التي نص عليها اتفاق سابق بين فنلندا والسويد وتركيا.

وأضاف: "دخول تشريع جديد حيز التنفيذ في السويد في الآونة الأخيرة جعل المشاركة في أي منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال أمرا غير قانوني، وبذلك نكون قد أنجزنا الجزء الأخير من اتفاقنا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السويد يجب أن توقف الاحتجاجات في ستوكهولم من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، للحصول على الضوء الأخضر بشأن عضوية الناتو.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن “أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في مكالمة هاتفية أن تركيا لديها موقف بناء، لكن تغيير السويد لقوانين الإرهاب لتلبية مطالب أنقرة “لا معنى له” بينما ينظم أنصار حزب العمال الكردستاني احتجاجات في البلاد”.

وكان رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، قال في وقت سابق، إن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حتى تفي ستوكهولم بالتزاماتها لمكافحة الإرهاب.

وحسب وسائل إعلام تركية، أكد كورتولموش، أن “أنقرة تتوقع من السويد اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، خلاف ذلك، لن نوافق على الطلب".