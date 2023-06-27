عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضح أكاذيب الناتو.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا في الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن كذبة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن النصر الوشيك لـ الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، حكمت على الأوكرانيين بالدمار والفشل.

وأضاف ريتر: "لقد خدع الناتو الأوكرانيين. لقد لعبوا لعبة حرب أعطت الأوكرانيين إحساسًا زائفًا بالأمل. أرسل الحلف هؤلاء الجنود طواعية إلى حتفهم".

وتابع: “أقنع الناتو نظام كييف بقيادة فولوديمير زيلينسكي بأن هجومه الذي طال انتظاره سينتهي بانتصار أوكرانيا من خلال عرض محاكاة حاسوبية لسيناريو تهزم فيه القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الروسي”.

الغضب الروسي.. أمريكا تكشف عن خطة بوتين الجديدة في حرب أوكرانيا

أهان بلاده.. أوكرانيا ترد على تصريحات رئيس وزراء المجر بشأن هزيمتها بالحرب

وأوضح ريتر: “لكن في الواقع هذا الهجوم فقط يؤدي إلى خسائر فادحة من جانب القوات الأوكرانية وتدمير المعدات الغربية في ساحة المعركة الحقيقية”.

وقال: "الأوكرانيون ليس لديهم فرصة.. كل شيء سينتهي بهزيمة إستراتيجية ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لرعاتها من الناتو".

حلف شمال الأطلسي الناتو الجيش الأوكراني الهجوم المضاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

موضوعات متعلقة

رئيس بيلاروس: طلبت من بوتين ألا يقتل قائد فاجنر

لوكاشينكو: تمرد فاجنر يمنح الغرب فرصة لضرب موسكو وبيلاروسيا

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن سندات الهدي والأضاحي

تصعيد خطير.. بولندا تثير صراعا مع حليف في الناتو

عقيدة عدوانية.. تصريحات خطيرة لوزير الدفاع الكوبي لواشنطن بسبب روسيا

حياة أو موت.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف سبب انتصار روسيا الحتمي بأوكرانيا

إعلان صادم من رئيس بولندا بعد انتقال قوات فاجنر إلى بيلاروس

جنود الاحتلال الإسرائيلي يعلنون العصيان.. وبيان عاجل من الجيش

ترشيحاتنا

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: الممارسات غير القانونية في القدس مصدر توتر

فضل قراءة سورة الكهف يوم عرفة وفي أيام التشريق

قرينة الرئيس مهنئة بعيد الأضحى: أسأل الله أن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان

صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

بالأسماء| هؤلاء الراحلون عن الأهلي.. قرارات حاسمة من الإدارة.. وكولر يمنح الضوء الأخضر

النفط يواصل التراجع| فما سبب انخفاضه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للفتيات.. احذروا هذا النوع من العدسات اللاصقة

انتهاء تصوير "أهل الكهف" بالمغرب .. صور

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.. تضر القلب والكلى

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ