قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن كذبة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن النصر الوشيك لـ الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، حكمت على الأوكرانيين بالدمار والفشل.

وأضاف ريتر: "لقد خدع الناتو الأوكرانيين. لقد لعبوا لعبة حرب أعطت الأوكرانيين إحساسًا زائفًا بالأمل. أرسل الحلف هؤلاء الجنود طواعية إلى حتفهم".

وتابع: “أقنع الناتو نظام كييف بقيادة فولوديمير زيلينسكي بأن هجومه الذي طال انتظاره سينتهي بانتصار أوكرانيا من خلال عرض محاكاة حاسوبية لسيناريو تهزم فيه القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الروسي”.

وأوضح ريتر: “لكن في الواقع هذا الهجوم فقط يؤدي إلى خسائر فادحة من جانب القوات الأوكرانية وتدمير المعدات الغربية في ساحة المعركة الحقيقية”.

وقال: "الأوكرانيون ليس لديهم فرصة.. كل شيء سينتهي بهزيمة إستراتيجية ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لرعاتها من الناتو".