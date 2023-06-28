في أول أيام العيد.. تزايد إقبال المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ

تشهد مراكز شباب كفر الشيخ، تزايد أعداد المترددين عليها لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة العيد أحلى للموسم الرابع على التوالي وحققت نجاحاً ملموساً برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحرص الوزارة على تحقيق رؤيتها بتحقيق العدالة الاجتماعية بين النشء والشباب بالقرى والنجوع، كما ينال أبناء المدن الكبرى، كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب استقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة وفريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة واختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب في تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب ، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق إعلامي، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذي يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الابتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال أيام المبادرة والاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.