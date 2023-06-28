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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ازدحام بشواطئ رأس البر في أول يوم عيد الأضحى

راس البر
راس البر

استقبل، اليوم خلال أول أيام عيد الأضحى ،  مصيف رأس البر بمحافظة دمياط المصطافين بطول الشاطئ. 

ازدحمت بوابة رأس البر بالمئات من السيارات القادمة من داخل المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة منذ صباح اليوم وامتلأت الشواطئ بالمصطافين.

ومن جانبها أعلنت  الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بحافظة دمياط ،حالة الطوارئ  لاستقبال عيد الأضحى  المبارك ، حيث تم تجهيز جميع الشواطئ ووضع اللوحات الارشادية ونشر 130 رجل إنقاذ على شواطيء  رأس البر. 

كما تم رفع كافة الاشغالات من شارع النيل ومن الشوارع الرئيسية بالمصيف وبمنطقة الشواطئ.

ومن جانبه صرح وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة راس البر ، أنه تم عمل التجهيزات اللازمة و اعمال الارتقاء و التطوير بشوارع و ميادين المدينة لاستقبال رواد المدينة خلال اجازة العيد  والذى قد يتعدى عددهم المليون مصطاف كما هو معتاد كل عام ،وتم  وضع اللوحات الإرشادية بجميع شوارع المدينة بالإضافة إلي شاطئ البحر،والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات .

وأضاف ، أنه تم نشر رجال الانقاذ بشواطئ رأس البر وسيتم  توزيع أكياس قمامة على الزائرين عند مدخل المصيف.

https://fb.watch/lrx-evZo42/?mibextid=RUbZ1f

 

دمياط الجديدة تتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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