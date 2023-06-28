عزة بهاء: أنا ممثلة مش موديل.. وعمركوا شفتوا عبلة كامل بتروح مهرجان

كشفت الفنانة عزة بهاء سبب غيابها فنيا الفترة الماضية، وعدم مشاركتها في أي عمل سينمائي أو درامي.

وقالت عزة بهاء خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامجها "قعدة ستات": أنا ممثلة مش موديل؟ هل عمركم شفتوا عبلة كامل في مهرجان فني؟ كانوا زمان بيدعوني للمهرجانات الفنية ولكن غالبا دلوقت اتنسيت من كتر ما برفض لأني مبعملش شغل ف هروح ليه؟

واستكملت عزة بهاء حديثها: والتصوير على الريد كاربت مطلوب وبيفكر الناس بالنجوم، وممكن اجهز وأخلص لبس واجي على أخر دقايق اقول لا مش نازله ماليش مزاج، ولكن أنا فاشلة في العلاقات العامة ومش بلاقي نفسي وسط الوسط الفني، ومش شبه الوسط الفني اللي موجود آخر ١٠ سنين.

وتابعت: لما انا اتخرجت كنت بشتغل مع الأستاذ عادل إمام وسمير صبري وأول عمل ليا كان مع الأستاذة سناء جميل، وفضلت أشتغل وأقل أقل لحد ما بقى بيتعرض عليا شغل ميستحقش أنزل من بيتي عشانه.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.