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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دنّس صفحاته .. سويدي متطرف يحرق المصحف خارج مسجد ستوكهولم

صدى البلد

نفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، مقدمًا تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

وحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية، أقدم هذا المتطرف على فعلته أمام نحو 200 شخص مسلم، حيث مزق صفحات من المصحف ومسح بحذاءه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في صفحات القرآن الكريم وأشعل فيه النار.

فيما صاح بعض الحاضرين "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجًا على ما يحدث، فيما حاول شخص إلقاء حجر، فاحتجزته الشرطة بسبب ذلك.

وكانت الشرطة السويدية صرحت في وقت سابق بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى.

فيما وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات السويدية، التي رخصت احتجاجا يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.

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