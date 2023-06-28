نجاة أسرة من حريق التهم شقة في المنيب

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب في الجيزة دون إصابات، اليوم الأربعاء.

تلقى العميد حسن دكروري مأمور قسم الجيزة إخطارأ من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع المدبح.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع 26 يوليو وحاصر جال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد بعد انقاذ قاطنيها من النيران.