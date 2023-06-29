للحد من الحوادث.. محطة قطار بردين بالشرقية تعرض حياة الأهالي للخطر

القطر بيبقى أعلى من الرصيف بمسافة متر ومستحملين ويوم ما نشتكى عايزين يشيلوا المحطة"، تلك الكلمات تحمل معاني الألم واليأس التي عبّر بها أهالى قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق فى محافظة الشرقية عن معاناتهم من محطة قطار البردين ولم يطالها حتى الآن أى نوع من التجديد أو التطوير.



ويقول المواطن رجب عتمان أحد قراء موقع "صدى البلد" فى رسالة عبر خدمة الشكاوى “ بين الناس ” الخاصة بالموقع، أن عدم صيانة المحطة أدى لسوء حالة الأرصفة وانخفاض الرصيف عن القطار مسافة متر وتسببه في الكثير من الحوادث بالإضافة إلى سوء الخدمات بالمحطة، مشيرًا إلى أن الأهالي سبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى لهيئة السكة الحديد ومحافظ الغربية وجاء الرد بإصدار قرار بإزالة المحطة.

وطالب المسؤولين بسرعة التعامل مع الأمر وعدم إلغاء المحطة والعمل على تطويرها لحاجة القرية لها وباعتبارها محطة مهمة للمركز.



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