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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هذه الكلاب ممنوع اصطحابها بالأماكن العامة .. عقوبة رادعة للمخالفين

صدى البلد

يعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وحظر القانون اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة مع وضع ضوابط للقيام بهذا الأمر وهي: 

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

3- ولا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة السابقة.

وحدد القانون عدد من انواع الكلاب المحظور اصطحابها وهي كوكر اسبانيول ولابرادورو بوديل، ومالينو، وبوميرينان، وجاك روسيل، وجريت دين أودينواه، ووولف أبيض (وايت جيرمين)، والكلب المالطى، وسام وايد.

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