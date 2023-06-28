بيراميدز يطيح بالأهلي من صدارة الدوري بعد الفوز على سموحة بخماسية

عاد فريق بيرميدز لصدارة الدوري بعد الفوز علي سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التهديف في الدقيقة 27 عن طريق أحمد حكم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة متقنة بعد انفراد تام بمرمي أحمد الشناوي.

وقلص بيراميدز الفارق في الدقيقة 34 عن طريق الجنوب افريقي فخري لاكاي من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية متقنة من إسلام عيسي.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة ، 54 عن طريق بلاتي توريه من تسديدة متقنة بعدما انفرد بمرمي سموحة.

وسجل بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعد تسديدة صاروخية من مصطفي فتحي من خارج منطقة جزاء.

واخيرا سجل فخري لاكاي الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يتصدر بيراميدز الصدارة برصيد 67 نقطة ويأتي النادي الأهلي خلفه برصيد 65 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز علي نحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس