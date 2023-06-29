إذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لتقديم حلويات العيد بدون تكاليف طريقة عمل كب كيك بالكاكاو.
المقادير
1 كوب طحين
½ كوب سكر
⅓ كوب بودرة كاكاو
½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
¼ ملعقة صغيرة ملح
⅓ كوب قطع شوكولاته صغيرة
⅓ كوب زيت نباتي
½ كوب حليب سائل
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 حبة بيض
طريقة التحضير
ننخل في وعاء كلاً من الطحين والسكر والكاكاو والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح ثم نضيف قطع الشوكولاته ونحرك ونضعها جانباً .
نضع في وعاء آخر كلاً من الزيت والحليب والخل والفانيليا والبيضة ونخفق حتى تمتزج المكونات جيداً .
نضيف المكونات الجافة فوق السائلة ونخفق حتى تمتزج تماماً ونحصل على مزيج سميك القوام .
نوزع المزيج على قوالب الكب كيك ونزين بقطع الشوكولاته ثم نضع قطع الكيك في الفرن على حرارة 170 لمدة عشرين دقيقة .
نخرج قطع الكب كيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً وبذلك تكون جاهزة للتقديم .