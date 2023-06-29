إذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لتقديم حلويات العيد بدون تكاليف طريقة عمل كب كيك بالكاكاو.

المقادير

1 كوب طحين

½ كوب سكر

⅓ كوب بودرة كاكاو

½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

¼ ملعقة صغيرة ملح

⅓ كوب قطع شوكولاته صغيرة

⅓ كوب زيت نباتي

½ كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 حبة بيض

طريقة التحضير

ننخل في وعاء كلاً من الطحين والسكر والكاكاو والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح ثم نضيف قطع الشوكولاته ونحرك ونضعها جانباً .

نضع في وعاء آخر كلاً من الزيت والحليب والخل والفانيليا والبيضة ونخفق حتى تمتزج المكونات جيداً .

نضيف المكونات الجافة فوق السائلة ونخفق حتى تمتزج تماماً ونحصل على مزيج سميك القوام .

نوزع المزيج على قوالب الكب كيك ونزين بقطع الشوكولاته ثم نضع قطع الكيك في الفرن على حرارة 170 لمدة عشرين دقيقة .

نخرج قطع الكب كيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً وبذلك تكون جاهزة للتقديم .

