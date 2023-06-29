الإصابة تجبر مصطفى شلبي على وضع قده اليسرى في جبيرة

قام مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بوضع قدمه اليسرى في جبيرة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أكد على إصابة اللاعب بكدمة قوية في وجه القدم وفضل استبداله في لقاء الأمس.

ونشر لاعب نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" وهو يضع قدمه في جبيرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد يوم الجمعة المقبل تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الزمالك.

وكان الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.