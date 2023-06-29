حمدي باتشان: غنيت في باريس مع الراحلة صباح وهاني شاكر

كشف حمدي بتشان ذكرياته مع عدد من نجوم الفن، مثل الفنان محمد هنيدي، الذي قال عنه: حبيبي وغنالي أغنية في شركة من شركات الاتصالات وأنا منتج وناشر ومغني الأغنية ومحدش كلمني يستأذن من حقوق الملكية وهو صديقي وحبيبي واشتغلنا مسرح مع بعض».

وقال عن الفنان حسن الأسمر خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان بقناة دي ام سي،: كان صديقي وحبيبي جدًا وله لون وصوت خاص به جميل، وعن الفنان أحمد عدوية، قال: «أستاذنا الكبير الأسطورة وأستاذي وصديق عمري.

وأوضح أن الفنان حكيم صديقه وحبيبه، وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان أسطورة أيضًا وغنى معه ابنه، وعن الفنانة الراحلة صباح، قال: كنا بنغني في باريس معها ومع هاني شاكر».