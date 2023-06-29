قائمة البنك لمواجهة الأهلى في الدورى

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة أمس بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم.

استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



والمقرر لها اليوم الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام التاسعة والنصف مساء.



وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر



خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.