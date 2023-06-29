بعثة السياحة: لا مشاكل عند حجاج البري فى منى

أكد محمد فاروق رئيس لجنة النقل البرى ببعثة الحج السياحى على أن جميع الحجاج المصريين بأماكنهم فى منى، وأن جميع الشركات ملتزمة بالضوابط التى أقرتها وزارة السياحة والآثار.



وأشار فاروق، أن اللجنة نجحت فى حل جميع المشاكل الناتجة من المطوفين السعوديين، سواء المتعلقة بالمسكن أو الأطعمة والمشروبات التى يتم تقديمها أثناء أيام التشريق .

وقال فاروق إن لجنة المستشفيات نجحت فى توفير جميع الأدوية وتوزيعها على الحجاج الذين أصيبوا بضربات شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو تعرضوا لإصابات فى القدم بسبب المسافات بين المزدلفة ومنى ومكة.

وأوضح أن لجنة التائهين أعادت عددا كبيرا من الحجاج إلى قوافلهم، مشيرا إلى أن اللجان جميعها تعمل على مدار الساعة طبقا لتوجيهات وزيرالسياحة والآثار وسامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وغرفة شركات السياحة.