أحسنتم.. تعليق عبد الله السعيد بعد تصدر بيراميدز الدوري الممتاز

علق عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، على هزيمة سموحة في الدوري الممتاز بخماسية، عبر حسابه على انستجرام.

وشارك منشوراً يتضمن صورة للفريق، وكتب: “احسنتم يا اولاد”.

وعاد فريق بيرميدز لصدارة الدوري بعد الفوز علي سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز علي نحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي