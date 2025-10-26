أبو الغيط: 200 مليون جنيه تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية خلال 25 دقيقة في حرب أكتوبر

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن 200 مليون جنيه تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية خلال 25 دقيقة في حرب أكتوبر.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى إلى أن أصعب يومين في حياته؛ الأول يوم 5 يونيو والثاني ما حدث في مصر مأساة 25 يناير 2011، مضيفًا أن التوحش الإسرائيلي في كل المحاور خلال 3 سنوات مضت نتيجة ما سمى هزلا الربيع العربي.

سوريا والعراق وليبيا

واستطرد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الربيع العربي أسقط سوريا والعراق وليبيا وحاول إضعاف مصر وفشل، حيث فجر السودان ومكن إيران من الإنتشار في الإقليم وإيران أعدت ميليشيات في اليمن.

دعوات الثورة مستمرة

وأكد على أن إسرائيل تهز المجتمعات العربية بإستغلالها دعوات الثورة مستمرة والعدل والهدف الحكم، حيث إن تل أبيب هي المستفيدة مما حدث في المجتمعات العربية من 2011 بدعوى الثورة مستمرة.