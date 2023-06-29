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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

جزار يضع بخورا في
جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

رصدت صورة غريبة من نوعها ما فعله جزار يبيع فواكه المواشي “رأس وممبار وكوارع وفشة”، في فم عجل معلقة رأسه أعلى مقدمة محله التجاري. 

ظهر في الصورة رأس العجل معلقا بمفرده، وموضوع في فمه عود بخور كبير وبعض من الخضرة، ما يوحي وكأنه يشرب السجائر.

عيد الأضحى 2023

وكان أحمد عبد الرحمن، ناشر مقطع الريلز الذي انتشرت منه الصورة، قال إنه التقطها بهاتفه في عيد الأضحى 2023 في منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة. 

ونالت الصورة سخرية العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين تعليقاتهم: “ما اكتفناش بهروب العجول بقينا بنشربها بخور!”، و“أنا بفتح الموبيل في عيد الأضحى علشان الفيديوهات والصور المضحكة دي”. 

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جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى 

 

جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى 

 

 

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صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

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