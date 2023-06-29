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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 637 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 653.87 مليون درهم و576 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة عود ميثا تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 337.17 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 80.48 مليون درهم و131 رهن فلل وشقق بقيمة 256.69 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 2 بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 94.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم.

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