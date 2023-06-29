مدرب ميسي السابق.. إنتر ميامي يتعاقد مع تاتا مارتينو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الخميس، تعاقده مع الأرجنتيني تاتا مارتينو لتدريب الفريق.

وكتب الحساب الحساب الرسمي للنادي الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" عين النادي تاتا مارتينو مديرا فنيا للفريق".

وأضاف: ينضم إلىنا المدرب الفائز بكأس الدوري الأمريكي وجائز مدرب العام في نفس المسابقة، وفي انتظار استكمال أوراق تصريح العمل".

يذكر أن نادي إنتر ميامي تعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيف الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفشل التوصل لاتفاق حول التجديد.

وسبق وأن درب تاتا مارتينو ليونيل ميسي في صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة من 2013 حتى 2014.

ويقضي ميسي عطلته الصيفية حاليا قبل الالتحاق بنادي إنتر ميامي لتقديمه لاعبا جديدا وبدأ مهمته مع الفريق.