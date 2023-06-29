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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل موسم ..الفلاحين: إحجام عن نحر الأضاحي وكثيرون لجأوا للمشاركة والشراء من الجزارين

أضاحي
أضاحي

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة لتوفير الأضاحي والحد من ارتفاع أسعارها عن طريق زيادة الاستيراد والإفراج عن مستلزمات الأعلاف إلا أنه تلاحظ إحجام كبير عن شراء الاضاحي هذا الموسم بالنسبة للمواسم السابقة ، لافتا إلي أن العزوف عن شراء الاضاحي كان ظاهرا بسبب ارتفاع أسعارها.

وأضاف  حسين أبو صدام أن ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة الكثيرين عن شراء الأضاحي كان سببا أساسيا في ركود أسواق المواشي حيث ارتفعت أسعار الاضاحي ارتفاع كبير بالمقارنة بالمواسم السابقة وتراوح متوسط أسعار الماعز  4 الاف جنيه للجدي  فيما وصل سعر الخروف المتوسط  9 الاف جنيه  ووصل سعر عجل الجاموس المتوسط الي 45 الف جنيه فيما وصل سعر عجل البقر زنة 400 كيلو الي 50 الف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار  حسين أبو صدام إلي أن أسعار الاضاحي هذا الموسم أكثر من ضعف أسعارها الموسم السابق بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف وارتفاع تكلفة نقل المواشي وارتباك الأسواق العالمية من تداعيات وباء كورونا والازمه الروسية الأوكرانية بالإضافة الي الحرب في السودان  مما زاد من تفاقم الازمه الاقتصادية عالميا ومحليا.

وأكد نقيب الفلاحين أنه ورغم صعوبة شراء الاضاحي الا ان البعض اتجه الي شراء اضحيه اقل مما كان يشتري فاشترك الكثيرين في اضحيه واحده واتجه بعض من كان يشتري اضحيه من البقر أو الجاموس الي شراء الضأن  كما فضل البعض شراء اللحوم المذبوحة رغبة في عدم قطع عادة توزيع اللحوم علي الفقراء في عيد الأضحى المبارك وحفاظا بقدر الإمكان علي شعيرة عيد الأضحى المبارك واستمرارا للسنه الشريفة

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