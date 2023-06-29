الاتحاد الإيطالي يعمق جراح مورينيو بعقوبة جديدة

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو، المديره الفني لفريق روما، بسبب إهانة أحد الحكام.

وعاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي جوزيه مورينيو بالإيقاف لمدة 10 أيام من بداية انطلاق الموسم المقبل، ليغيب عن أول مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، مع فرض عقوبة مالية 50 ألف يورو على كل من المدرب البرتغالي وناديه روما.

وعوقب مورينيو بسبب إهانة حكم لقاء روما ومونزا “دانييلي كيفي” في الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

وكان مورينيو هاجم الحكم قائلا:" إنه أسوأ خكم قابلته خلال مسيرتي، هو فظيع ولا يقيم أي تواصل إنساني ولا يشعر بأي تعاطف.

وجاءت عقوبة الاتحاد الإيطالي، بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإيقاف جوزيه مورينيو مدرب روما 4 مباريات في المسابقات الأوروبية بسبب استخدام لغة مسيئة ضد أنتوني تيلور حكم نهائي الدوري الأوروبي.