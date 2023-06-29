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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة تقترب من 60.. خاطر: ندوات توعوية طبية ودينية فى "منى"

سيد خاطر
سيد خاطر

أكد سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية أن شركات السياحة ملزمة بعقد ندوات تثقيفية وطبية ودينية بشكل متواصل خاصة هذه الايام حول كيفية التعامل مع درجات الحرارة وكيفية اداء المناسك والشعائر الدينية فى تلك الايام.

وأشار خاطر الى توجيهات سامية سامى ، وكيل وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحي، لجان البعثة بالانتشار بين مخيمات الحجاج السياحيين للاطمئنان عليهم خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .


 وأضاف أن هناك اتصالات مستمرة مع السلطات السعودية والشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام لازالة جميع العوائق وحل جميع المشكلات التى تواجه الحجاج، خاصة وأن هناك توجيهات من وزير السياحة والاثار بتوفير كافة سبل الراحة لهم .

ولفت خاطر الى أن جميع المشكلات الموجودة فى منى، تم رصدها من قبل لجان بعثة الحج، وتسعى البعثة الى ايجاد حلول سريعة لها، لاسيما وأن الشركات ملتزمة بتنفيذ الضوابط وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين فى تقديم الخدمات المتفق عليها فى العقود المبرمة بهذا الشأن.

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