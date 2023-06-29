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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 233 مليونا و800 ألف جنيه.. تعرف على مشروعات الصرف الصحي بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهدت محافظة سوهاج جنوب صعيد مصر، العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، حياة كريمة في مجال الصرف الصحي، ويعرض موقع صدى البلد بعض المشروعات التي تمت في قرى المحافظة بتكلفة 233 مليونا و800 ألف جنيه.

مشروعات الصرف الصحي ببعض قرى سوهاج

 

أولًا: مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

 

  • تبلغ تكلفة مشروع صرف صحي قرية سلامون، 50 مليون جنيه.
  • يخدم المشروع 25 ألف نسمة.

ثانيًا: مشروعات صرف صحي قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبدالسميع بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

  • تكلفة المشروعات تبلغ 101 مليون جنيه.
  • تخدم هذه المشروعات 20 ألفا و398 نسمة.

ثالثًا: مشروعا صرف صحي الحلاقى وأم دومة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

  • تبلغ تكلفة المشروعين 53 مليون جنيه.
  • ويخدمان 12 ألف نسمة.

رابعًا: مشروعا صرف صحي قريتي كويز ومقلد بمركز جرجا جنوب سوهاج.

  • تكلفة المشروعين 29 مليونا و800 ألف جنيه.
  • ويخدم المشروعان 3969 نسمة.
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