عماد الدين نبيل: أصبح لدينا أكثر من 60 ألف كيلو طرق مرصوفة

قال عماد الدين نبيل، استشاري طرق، إن الدولة كانت تمتلك 24 الف كيلو من الطرق مرصوفة، وذلك قبل عام 2013، ولكن الآن أصبح لدينا أكثر من 60 الف كيلو.

وأضاف عماد الدين نبيل، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز أن عدد الحوادث كانت مفزعة ولكننا الآن اصبحنا دولة أمنه، فيما يخص القيادة على الطرق السريعة، وذلك بفضل تطوير الطرق والبنية التحتية.

وأكمل: أنه تم تنفيذ المشروع القومي للطرق، بإجمالي 8 الآف كيلو، وذلك بهدف تنفيذ رؤية مصر 2030/2050، من أجل إنشاء مدن ذكية جديدة.



ولفت إلى أن شبكة الطرق قديما كانت متهالكة، ولا تصلح لما تهدف إليه الدولة، لإنشاء المدن الذكية والأماكن الزراعية.