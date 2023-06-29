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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية شلقان بالقناطر يستغيثون من طفح المجاري لـ ثلاثة أيام.. فيديو

صدى البلد

وجه أهالي قرية شلقان، في القناطر الخيرية، استغاثتهم عبر موقع “صدى البلد”، بسبب طفح المجاري في الشوارع بصورة مؤذية للسكان.

وأشار الأهالي إلى أنهم قدموا طلب إغاثة للحي بدون جدوى، واستمرت المجاري لثلاث أيام، واعاقة حركة السير وتسببت في انبعاث روائح كريهة.

وطالبوا بسرعة التدخل لحل المشكلات في الصرف، والنظر لحالة القرية من عين الرحمة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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