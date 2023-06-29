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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخنا الوطني

أحمد أبو زيد، عضو
أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب

وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال “  أبو زيد ” إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري ، ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية على أرض الوطن .

 

وأضاف عضو النواب أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وغيرت مسيرة هذا الوطن ، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي، بعد أن حققت العديد من الإنجازات والمطالب التي خرج الثوار ينادون بها قبل عقد من الزمان، بفضل جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق إنجازات على الأرض كالشمس ، وأحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

أحمد أبو زيد مجلس النواب عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو السيسي

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