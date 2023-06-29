مسؤول إماراتي بارز يلتقي محمد بن سلمان في الديوان الملكي.. ما السبب؟

التقى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الخميس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب غباش خلال اللقاء الذى جرى في الديوان الملكي بقصر منى عن خالص التهاني والتبريكات على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام والجهود الكبيرة وما قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة وما وفرته لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ونقل غباش تحيات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الإمارات الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وحمل ولي عهد المملكة العربية السعودية غباش تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات متمنياً لدولة الامارات دوام التقدم والازدهار.