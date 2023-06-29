نشرة المرأة والصحة|اعرف التوقيت المناسب لشواء أنواع اللحوم المختلفة .. واحترس من هذه الأعراض بعد تناول أكلات عيد الأضحى

نشر موقع صدى البلد الإخبارى مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مجالى الصحة والمرأة نستعرض لكم أبرزها فى السطور التالية:

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

تعد البكتيريا من أهم أسباب الإصابة بالأمراض وفى بعض الأحيان تلعب دور كبير فى المعاناة من الأمراض الخطيرة والمزمنة ووجدت الأبحاث أن غطاء“ المخدة” يتكون عليه بعدة أيام ملايين البكتيريا الضارة أكثربـ 17 ألف مرة من الحمام



أعراض خفية بعد تناول اللحمة تدل على مشاكل في الهضم.. اعرفها

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، أن هناك مجموعة من الأعراض تظهر على الشخص بعد تناول الطعام وبالأخص خلال أيام العيد ، وتوجد العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى مشكلة في الهضم، ومن بينها:



بالدقيقة لجميع الأنواع... شيف يكشف أسرار توقيت شوي اللحمة في العيد

قال الشيف مصطفى العمدة في تصريحات خاصة لصدى البلد تختلف درجة حرارة شواء اللحم المناسبة حسب نوع اللحمة وطريقة الشواء، وإليك بعض الدرجات المناسبة لشواء بعض أنواع اللحوم: