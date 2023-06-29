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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض خفية بعد تناول اللحمة تدل على مشاكل في الهضم.. اعرفها

علاج الانتفاخ
علاج الانتفاخ

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، عن مجموعة من الأعراض تظهر على الشخص بعد تناول الطعام وبالأخص خلال أيام العيد، فمن المتعارف عليه ان الجميع يتناولون الأطعمة الدسمة واللحوم احتفالا بالعيد. 

وقال خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه توجد العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى مشكلة في الهضم، ومن بين هذه الأعراض:

1- الحرقة: وهي شعور بالحرقة في الصدر والمعدة، وتزداد عند الانحناء أو الاستلقاء، ويمكن أن يكون سببها ارتجاع المريء.

2- الانتفاخ: يمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب تراكم الغازات في الأمعاء، وقد يسبب شعوراً بالامتلاء والتورم.

3- الغثيان: هو شعور بالرغبة في القيء، ويمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب، مثل مشاكل في الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي.

4- الإسهال: هو تغيير في نمط الحركة الأمعائية يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبرز، وقد يكون سببها التهابات أو عوامل غذائية.

5- الإمساك: هو تأخر في التبرز، ويمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب، مثل نقص الألياف في النظام الغذائي أو قلة شرب الماء.

6- الغازات: هي تراكم الغازات في الأمعاء، ويمكن أن يسبب شعوراً بالانتفاخ والتورم والألم.

7- الألم: يمكن أن يحدث الألم في أي جزء من الجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون سببها التهابات أو عوامل غذائية أو مشاكل في الأعضاء الداخلية.

وينبغي استشارة الطبيب إذا كانت هذه الأعراض مستمرة أو شديدة، لتحديد السبب الرئيسي والعلاج المناسب.

الأطعمة الدسمة ارتجاع المري الجهاز العصبي الجهاز الهضمي الانتفاخ الغذائي القيء تراكم الغازات تناول اللحم تناول الطعام جهاز الهضمي النظام الغذائي شرب الماء قلة شرب الماء مشاكل في الجهاز الهضمي مشاكل في الهضم واللحوم وام نظام الغذاء خبير التغذية ​​​​​​​health

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