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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتحملها في ثوان.. أفضل 5 برامج لـ تنزيل الفيديو من إنستجرام

أفضل 5 برامج لـ تنزيل
أفضل 5 برامج لـ تنزيل مقاطع الفيديو من إنستجرام

يستخدم ملايين الأشخاص موقع إنستجرام Instagram، يوميا لمشاركة مقاطع الفيديو والصور، مما يجعله أحد مواقع الشبكات الاجتماعية الأكثر استخداما في العالم.

ويعد إنستجرام تطبيقا رائعا لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، ولكن قد يكون حفظ هذه المقاطع مباشرة عبر التطبيق أمرا صعبا.

 

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ولحسن الحظ، هناك عدد من الأدوات التي يمكنها مساعدتك في تنزيل مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على إنستجرام، حيث تسهل هذه الأدوات تنزيل مقاطع فيديو وحفظها على جهازك، حتى تتمكن من مشاهدتها في وضع عدم الاتصال أو مشاركتها مع الأصدقاء.

وفي هذه المقالة، سنوضح لك أفضل أدوات لـ تنزيل مقاطع الفيديو من إنستجرام.


أفضل 5 برامج لـ تنزيل مقاطع الفيديو من إنستجرام

 

1. 4K Stogram - الأفضل لعناصر التحكم عالية المستوى:


باستخدام أداة 4K Stogram، يمكنك البحث عن مقاطع فيديو إنستجرام عن طريق اسم المستخدم أو الموقع أو علامة التصنيف، ثم  الاشتراك للحصول على التحديثات وتنزيل على الفور أي صور أو مقاطع فيديو تتوافق مع معاييرك.

ويوفر لك برنامج 4K Stogram العديد من عناصر التحكم عالية المستوى لتحسين جودة استكشاف المحتوى الخاص بك، كما يمكنك معرفة من قام بتحميل محتوى معين وتاريخ نشره والتعليق عليه، بالإضافة إلى خيار لتنزيل الصور ومقاطع الفيديو من حسابات إنستجرام الخاصة، ويمكنك الاحتفاظ بها في حجمها الكامل وعالي الدقة في شكلها للاستخدام في وضع عدم الاتصال فقط.

برنامج 4K Stogram

2. VideoHunter - أفضل أداة سهلة الاستخدام لتنزيل الفيديو من إنستجرام:

VideoHunter هو برنامج تنزيل فيديو شامل يوفر واجهة سهلة الاستخدام وميزات قادرة وأداء سريع لتنزيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت من أكثر من 1000 موقع، تقوم هذه الأداة بتنزيل مقاطع الفيديو من إنستجرام وفيسبوك و يتويوب وتويتر و تيك توك و Dailymotion، من بين تطبيقات أخرى.

يتيح لك VideoHunter، الاحتفاظ بمقاطع الفيديو عالي الدقة أو صوت عالي الجودة، ويمكن للمستخدمين تحقيق جودة فيديو تتراوح بين 720p HD و 1080p FHD و 4K / 8K UHD.  

VideoHunter 

3. Inflact - الأفضل للتوافق:

يحتوي برنامج Inflact على واجهة مستخدم واضحة جدا ويحاول تنزيل أي نوع من محتوى إنستجرام، سواء كان مقطع فيديو من IGTV أو قصة أو صورة، كما يسمح لك بتنزيل أي محتوى في بضع ثوانٍ فقط، كما أنه ليس له حدود من حيث التوافق، ويمكنك استخدام البرنامج لتنزيل العناصر من أي مكان على أي جهاز. إجراء التنزيل بسيط نسبيا.

برنامج Inflact 

4. Qoob - الأفضل لمقاطع الفيديو عالية الجودة:

Qoob هو أداة تنزيل قصص مستخدمة على نطاق واسع وأداة عرض على إنستجرام، ويساعدك البرنامج على استكشاف وحفظ أهم الأحداث والقصص والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك من حسابات إنستجرام العامة والخاصة وحفظها.

وكما أنه يمكنك من إضافة قصص ومنشورات إنستجرام جديدة يتم حفظها تلقائيا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكما تتيح لك هذه الأداة اختيار محتوى معين فقط من إنستجرام تريد تنزيله، و يمكنك أيضا تنزيل العديد من مقاطع الفيديو في وقت واحد، مما يوفر لك الوقت ويزيد من الإنتاجية.

Qoob

5. iTubeGo - الأفضل للتنزيل السريع:

iTubeGo هو أداة تنزيل فيديو إنستجرام ممتازة أخرى للاستخدام، يتيح للمستخدمين تنزيل الوسائط من مواقع الويب مثل إنستجرام و سبوتفاي و Vimeo و Twitch و يوتيوب و وتيك توك و فيسبوك وغيرها.

ويمكنك تحويل ملفات الفيديو باستخدام iTubeGo وتنزيل مقاطع الفيديو من الإنترنت، وكما يمكنك أيضا تصفح 14 موقعا على الفور من خلال لوحة تحكم الأداة باستخدام علامة التبويب “عبر الإنترنت”، يمكنك توسيع القائمة بإضافة مواقع الويب الأخرى.

iTubeGo
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