خاصية جديدة.. طريقة تنزيل Reels انستجرام على هاتفك بدون تطبيق خارجي

إذا كنت من مستخدمي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" Instagram ففي الغالب قد شاهدت الفيديوهات القصيرة المساة "ريلز" أو "بكرات" وأردت تنزيل بعضها على موبايلك للاحتفاظ به.

تعمل مقاطع الريلز أو البكرات شكل مشابه تمامًا لـ فيديوهات تيك توك Tiktok، ولكن الكثير قد لا يعلم أنه يمكنه بسهولة الاحتفاظ بأي فيديو قصير على انستجرام وبخطوات غاية في السهولة والبساطة.

على غرار الطريقة التي يسمح بها TikTok للمستخدمين بتنزيل البكرات ، يمكن لمستخدمي Instagram تخزين بكراتهم المفضلة على هواتفهم لمشاهدتها ومشاركتها في أي وقت على مختلف التطبيقات، أصبح الآن يمكنك تنزيل الفيديوهات دون الحاجة إلى صفحات ويب خارجية أو تطبيقات طرف ثالث.

Instagram

حتى هذه المرحلة أنت ما زلت تحتاج إلى تطبيق انستجرام الخاص بالهواتف الذكية وليس نسخة الويب، أو إذا كنت تفتح من اللاب توب يجب أن يكون من خلال إصدار الهاتف، لا يمكنك تنزيل بكرات Instagram إذا كنت تستخدم إصدار الويب على هاتفك المحمول. أنت بحاجة إلى التطبيق.

جاء الإعلان من الخاصية الجديدة من الرئيس التنفيذي لـ "انستجرام" آدم موسيري ووفقًا للإعلان ، أصبح من الممكن الآن تنزيل البكرات على تطبيق الهاتف، في خطوة واحدة، ومع ذلك ، تعمل الميزة حاليًا في منطقة الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وفي خلال الأسابيع القادمة سيتم طرحها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

لكن عليك معرفة شرطين، أولاً ، لا يمكنك تنزيل اي فيديو من حساب خاص مقفول على متابعيه، ثانيًا ، يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات عامة أن يقرروا عدم السماح للمستخدمين الآخرين بتنزيل فيديوهاتهم من خلال خاصية إعداد لديهم.

بمعنى أكثر وضوحا، الخاصية تم طرحها بالفعل من قبل إدارة "ميتا" ولكن لن تتمكن من تنزيل جميع البكرات التي تريدها على منصة التواصل الاجتماعي، ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتنزيل بكرة Instagram ، عليك فقط اتباع هذه الخطوات البسيطة -

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